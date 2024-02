Grande festa a Tolentino, tre giorni di divertimento tra pirati, carnevale e veglione in maschera

La festa a Tolentino si fa in tre. Si comincia questa sera, alle 22.30 nel "Carnival teatro tenda" allestito nel parcheggio della piscina comunale, con una notte da trascorrere con i "Pirati dei Caraibi". Tutti possono imbarcarsi su una nave pirata per fare un viaggio musicale insieme a Guazz dj che proporrà la musica delle grandi discoteche maceratesi. Domani ci si sposterà in piazza della Libertà dove, dalle 14.30, esploderà il "Gran Carnevale in piazza" con la sfilata dei gruppi mascherati. Animazione e musica a cura dei dj di Multiradio. Sarà il corpo bandistico dell’associazione "Gabrielli – Città di Tolentino", invece, ad aprire il corteo dei tanti gruppi mascherati, allestiti e preparati soprattutto dai comitati di quartiere e di contrada che sfileranno per le vie del centro storico fino alla festa finale e alle premiazioni. L’associazione "Ponti del diavolo", infine, organizza per questa sera, dalle 20, il veglione "Il ponte del diavolo in maschera" al ristorante Rispan di Caccamo.