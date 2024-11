Grande festa a Villa Teresa per la Virgo Fidelis

È stata la chiesa di Cristo Redentore, a Villa Teresa di Recanati, ad accogliere domenica l’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo cittadina per celebrare la patrona "Maria Virgo Fidelis". Alla presenza delle autorità cittadine, interprovinciali e dei loro familiari, oltre a numerosi cittadini, è stata celebrata la santa messa, officiata dal parroco Don David Josè Malavè Avila, al termine della quale hanno preso la parola il comandante della locale Stazione dei Carabinieri, il luogotenente Angelo Pardi, che ha letto la "Preghiera del Carabiniere", e l’assessore comunale Maurizio Paoletti che ha voluto ringraziare l’Arma per la sua preziosa opera soffermandosi anche sulla giovane figura eroica di Salvo D’Acquisto a cui è intitolata la sezione recanatese. La giornata si è conclusa con un momento conviviale delle sezioni di Porto Recanati, Potenza Picena, Montefano e Montelupone, nel corso del quale sono stati premiati i membri delle Associazioni Carabinieri in Congedo per i 30-40-50 anni di adesione all’Arma, con la presenza, tra l’altro, della contessa Olimpia Leopardi, madrina, come sua nonna, dell’associazione, e del presidente del Centro Nazionale di Studi Leopardiani, Fabio Corvatta, da sempre vicini ed iscritti all’Arma dei Carabinieri.