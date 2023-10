Grande festa e una piazza pulita

Piazza della Libertà piena di giovani, sabato sera a Tolentino, con dj Andrea Damante. Ed è anche stata lasciata pulita. Per questo, domenica mattina, i gruppi di maggioranza (Tolentino Popolare, Tolentino Civica e Solidale, Riformisti Tolentino), reduci dal fine settimana prima in cui avevano trovato il centro in un brutto stato, hanno voluto ringraziare i partecipanti.

"Siamo felici di vedere – hanno scritto – che il nostro precedente intervento come monito per un uso consapevole degli spazi pubblici, sia stato accolto in modo intelligente dai giovani di Tolentino. È importante promuovere un utilizzo responsabile degli spazi pubblici, per garantire il benessere di tutti i cittadini. Ringraziamo l’associazione Ricrea e il Bar Zazzaretta per la corretta gestione e la sicurezza dell’evento in piazza della Libertà. La collaborazione tra la comunità e le attività locali può davvero contribuire a creare un ambiente bello e inclusivo per tutti. L’amministrazione continuerà a promuovere un uso responsabile dei luoghi pubblici e a sostenere iniziative per i ragazzi".