Grande festa per gli ex allievi di Don Bosco

Davvero una gran bella festa quella di domenica, a Porto Recanati, per il 43esimo convegno degli ex allievi di Don Bosco. E quest’anno l’appuntamento è stato ancora più significativo, visto che cadeva la ricorrenza dei 100 anni dell’arrivo dei salesiani in città. Così, la giornata è iniziata con la messa officiata da don Wieslaw Dec, delegato per la famiglia salesiana Adriatica. Il tutto è proseguito all’oratorio cittadino, dove il tema centrale è stato il "sogno dei nove anni" di Don Bosco, dal titolo: "1824-2024 attualità di un sogno lungo 200 anni".

Dopo l’intervento di don Wieslaw, in diversi si sono alternati a parlare dalla platea. Da segnalare le parole di Camillo Casali (classe 1927) che ha raccontato l’arrivo dei salesiani in paese, nel 1924, e i primi decenni di vita dell’oratorio. Nel occasione si è anche consolidato quello che ormai è un "gemellaggio" a tutti gli effetti con l’Unione ex allievi di Civitanova, presente con il suo presidente Olindo Iualè e poi Gianfranco Palmieri.

"È sempre un grande piacere riunirsi nel nome di Don Bosco – ha detto Guido Scalabroni, presidente locale degli ex allievi – e vedere come il suo messaggio sia attuale per la nostra comunità, che vede nell’oratorio il suo perno fondamentale".