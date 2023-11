Grande festa per i 90 anni di don Lauro Marinelli

La parrocchia SS. Annunziata, allo Scalo, e tutta la cittadina domani festeggeranno il parroco don Lauro Marinelli (nella foto), per il suo 90° compleanno. Due i momenti pensati dai parrocchiani per questo giorno particolare: alle ore 11.30 la celebrazione eucaristica nella basilica di Santa Maria a Pié di Chienti, per affidare al Signore questa ricorrenza particolarmente significativa per don Lauro, che sarà resa ancora più solenne dalla consegna della Pergamena inviata al sacerdote da Papa Francesco; alle ore 13 il pranzo al ristorante ’Due Cigni’ dove il parroco sarà festeggiato in allegria, con tanto di torta, brindisi, regali, canti e discorsi ufficiali.

Don Lauro è davvero il parroco amato da tutti, ha sempre vissuto il suo mandato sacerdotale in umiltà, semplicità e con una disponibilità incondizionata verso i montecosaresi. Fin dal suo insediamento come parroco, l’8 settembre 1984 (quasi quarant’anni fa) ha dato tutto se stesso per la parrocchia, organizzando il catechismo, sostenendo i movimenti e le associazioni che sono sorti, consolidando la scuola materna privata, organizzando anche momenti di svago (come le vacanze estive e le feste dell’Annunziata) e cercando sempre il massimo coinvolgimento dei laici. I giovani, le famiglie e gli anziani hanno sempre avuto un’attenzione particolare da parte di don Lauro, che sia nelle omelie durante le celebrazioni sia nelle altre attività parrocchiali ha sempre invitato tutti ad affrontare ogni momento o difficoltà della vita affidandosi alla preghiera, all’accoglienza e all’amore verso il prossimo. Due anni e mezzo fa don Lauro ha salutato i 60 anni di sacerdozio, domani toccherà le 90 primavere, ma i parrocchiani gli augurano di festeggiare insieme ancora tanti traguardi.

Stefano Cesetti