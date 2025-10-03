Grande festa per i laureati dell’Università di Camerino

Camerino, 3 ottobre 2025 – Grande festa, ieri pomeriggio, per le laureate e i laureati Unicam. In occasione della tradizionale Festa della laurea, si è svolta la cerimonia di consegna delle pergamene a tutti coloro che hanno conseguito il titolo nel corso dell’anno accademico 2023/2024. L’auditorium Benedetto XIII ha accolto centinaia di neolaureati delle cinque scuole di ateneo, Architettura e design, Bioscienze e medicina veterinaria, Giurisprudenza, Scienze del farmaco e dei prodotti della salute, Scienze e tecnologie, accompagnati da familiari e amici, giunti da tutta Italia e dall’estero. La cerimonia si è aperta con il saluto del rettore Graziano Leoni, che ha voluto sottolineare l’impegno, la determinazione e la passione che hanno permesso agli studenti Unicam di raggiungere questo traguardo. “E’ davvero emozionante – ha sottolineato rivolgendosi alla platea – vedere l’auditorium gremito con voi che indossate sciarpe colorate e tocchi. Vi siete formati all'interno di un ateneo che ha cercato di fare tutto il possibile per darvi non solo conoscenze negli specifici ambiti disciplinari, ma anche competenze che vi permetteranno di esercitare il vostro pensiero critico e di essere cittadine e cittadini consapevoli. Ringrazio voi per aver scelto l'università di Camerino e ringrazio tutte le vostre famiglie ed i vostri amici che vi hanno supportato e dato la possibilità di fare questo percorso, che mi auguro sia stato formativo e di crescita personale. Voglio quindi esprimere il mio più caloroso augurio a tutte e tutti voi per un futuro di grandi soddisfazioni non solo professionali, ma, lo ritengo anche più importante, personali, affinché possiate trovare il bello in tutto ciò che fate”. Alla presenza dei prorettori, dei delegati, del direttore generale e dei direttori delle scuole di ateneo, il rettore ha poi consegnato le pergamene, momento sempre molto atteso e carico di emozione. Per ogni scuola di ateneo, la consegna è stata preceduta dalla testimonianza di un laureato o di una laureata che hanno raccontato la loro esperienza in Unicam: Nicolò Palombi per la Giurisprudenza, Claudia Di Nocera per Architettura e design, Francesca Racciatti per Bioscienze e medicina veterinaria, Elena Fiorini per Scienze del farmaco e dei prodotti della salute, Antonio Gassner per la Scienze e tecnologie. Come da tradizione, Unicam ha voluto dedicare un pensiero speciale anche a chi, tra docenti e personale tecnico-amministrativo, ha concluso il proprio servizio nel corso dell’ultimo anno: per loro un commosso e solenne momento di congedo ufficiale dall’ateneo.