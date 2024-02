Grande festa per Pallotti, il matelicese più longevo giunto a 103 anni

Anche il vicesindaco e assessore all’Agricoltura Denis Cingolani ha preso parte, a nome dell’amministrazione comunale, ai festeggiamenti per i 103 anni di vita del nonno matelicese Dino Pallotti, attualmente l’uomo più anziano della città e un celebre viticoltore. "Facciamo gli auguri a un nostro concittadino che si è speso molto per la città e per la sua famiglia – ha spiegato Cingolani – ricordando che Dino è stato uno dei pionieri del Verdicchio doc di Matelica. Alla mia domanda sul segreto di lunga vita ha risposto che tutte le mattine mangia un uovo e tutte le sere beve un sorso di liquore".