Grande festa per San Marone Musica, show e fuochi d’artificio

I mille colori dei fuochi d’artificio sono stati la perfetta cornice per salutare il numeroso pubblico che venerdì ha affollato la città alta, per la serata clou degli spettacoli in onore del patrono di Civitanova, San Marone. Ad aprire le danze, i Jovanotti Fortunati, band di caratura nazionale che trasmette tutta l’energia del grande Lorenzo Cherubini. Poi, è stata la volta dell’ospite d’onore, Emanuela Aureli, che si è portata dietro tutte le sue divertenti imitazioni: Patty Pravo, Barbara d’Urso, Malika Ayane, Valeria Marini e tanti altri vip. "È un piacere essere qui, in questa piazza così piena – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica – ed è un piacere festeggiare il nostro patrono in questo modo, ci permette di riunire la nostra comunità e di non perdere tradizioni che sono collante tra le generazioni". Quindi, tutti con il naso all’insù, grandi e piccini, per i fuochi d’artificio. Tra gli appuntamenti, hanno suscitato molto interesse le mostre aperte in questi giorni a Civitanova Alta, partendo dall’esposizione Ciarrocchi, nell’auditorium Sant’Agostino, che racchiude 56 fogli scelti. Da sottolineare, inoltre, la grandissima partecipazione alla Cozzata de Santo Maro, promossa dalla Pro loco, che è ormai diventata un’imperdibile tradizione.