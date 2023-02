"Grande generosità, qui ci sentiamo a casa"

"Siamo infinitamente grati all’associazione nazionale carabinieri in congedo Anc sezione di Tolentino e al capitano Giuseppe Losito. Persone incredibili che ci trattano come figli. Cercano in ogni modo di farci sentire a casa". Yana Smirnova, di professione fotografa in Ucraina, è mamma di tre bambini; è arrivata a inizio marzo 2022 insieme a loro e al marito Pavlo. Sono stati accolti nella sede dell’Anc sezione di Tolentino. Yana ringrazia anche padre Andrej Grygorash della chiesa ortodossa. "Non solo aiutano noi, ma raccolgono anche aiuto per l’Ucraina", aggiunge. La mamma continua il suo servizio come volontaria alla mensa scolastica del plesso Largo ‘815 (istituto comprensivo Don Bosco). Il marito ha lavorato sia nel settore pulizie che in cantiere, ma attualmente è fermo perché si è fatto male alla schiena. "I bambini hanno già degli amici. Va tutto bene a scuola", aggiunge Yana. "Ci siamo tutti integrati – prosegue –. Sinceramente, abbiamo incontrato solo brave persone durante la permanenza qui in Italia: tutti sono pronti a sostenerci e ad aiutarci. Abbiamo riscontrata tanta ospitalità. Purtroppo ho ancora poca conoscenza della lingua. Vediamo come evolve la situazione in Ucraina. Non c’è ancora voglia di tornare... Non riesco a vedere la fine di questo problema...". Intanto vorrebbe lavorare come fotografa e per ora tutta la famiglia sta imparando la lingua. "Tolentino è una città bellissima – conclude –, ci piace molto, ma in termini di lavoro non è semplice per noi...".

Lucia Gentili