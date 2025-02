"Grande impegno dagli ex assessori"

Il coordinamento dei consigli di quartiere e contrada di Tolentino ha ringraziato i tre ex assessori Flavia Giobetti, Fabiano Gobbi e Elena Lucaroni "per il lavoro svolto" durante il loro mandato.

"Pur riconoscendo le difficoltà e le sfide che il nostro territorio ha affrontato, si apprezzano il tempo e l’impegno e che i tre ex assessori hanno dedicato nella gestione delle problematiche della città" recita parte della nota ricevuta dal trio. Gobbi, Giombetti e Lucaroni intervengono in risposta: "Grazie al coordinamento dei consigli di quartiere e contrada per questo attestato di stima e per le proposte che, durante il nostro mandato, ci hanno aiutato a rispondere meglio alle esigenze della città. Abbiamo affrontato sfide complesse con impegno, serietà e dedizione, mettendo sempre al centro il bene di Tolentino. Sapere che il nostro lavoro è stato riconosciuto ci rende orgogliosi e ci sprona a continuare a contribuire alla crescita della nostra comunità".