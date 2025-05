"Grande lavoro di tante persone"

"Questa mattina sono arrivata alle 8 per vedere i preparativi di questa manifestazione, quando posso seguo la corsa rosa anche da casa. Ma a me, di tutti gli eventi che ci sono, mi piacciono i preparativi perché è lì che si vede il vero lavoro della gente". Sono le parole della tifosa Valentina Nardi, grande appassionata di ciclismo. "Tantissime persone hanno allestito quello che vediamo ora, è veramente bellissimo. Anche il Giro d’Italia ci fa vedere il nostro paese da un altro punto di vista. È una festa! Sono di Camerino ed è bello sapere che quest’anno Pellizzari gareggia al Giro d’Italia, cosa che fino a dieci giorni fa non era pensabile, anche per lui è tutta un’altra cosa fare questo tragitto".