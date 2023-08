Grande musica al Colle dell’Infinito Tango con l’Hyperion Ensemble

di Antonio Tubaldi

Settimana intensissima per la stagione concertistica dell’associazione "Armonie della sera" di Ponzano di Fermo che porta la Grande Musica nei luoghi d’incanto d’Italia. Questa sera, alle 21.15, sarà il leopardiano Colle dell’Infinito, a Recanati, ad accogliere il concerto dell’"Hyperion Ensemble" dedicato ad autori argentini e, in particolare, alla forma del tango. Victor Villena al bandoneon, Roberto Piga, violino, Davide D’Ambrosio, chitarra, Bruno Fiorentini, flauto, Giodo Bottaro, pianoforte, Danilo Grandi, contrabbasso proporranno un viaggio nel tango argentino attraverso le musiche di Horacio Salgan, Alejandro Scarpino, Astor Piazzolla, Juan D’Arienzo, Eduardo Rovira, Mariano Mores, Juan Plaza, Angel Villoldo. Di Piazzolla saranno eseguite alcune tra le più amate e celebri pagine come Oblivion, La muerte del angel, Adios nonino, Libertango. Un programma "caliente" per riempire di armonie argentine un luogo poetico e unico quale il Colle dell’Infinito. L’evento si realizza in collaborazione con il Centro Nazionale di Studi Leopardiani, con il Comune di Recanati, con il Fai e vede inoltre il supporto di Ministero della Cultura, Regione e sponsor privati. Il M° Marco Sollini, fondatore e direttore artistico di Armonie della sera, dà il suo benvenuto al Hyperion Ensemble: "Sono molto lieto di questo concerto che rappresenta, ancora una volta, la dimostrazione di come il cartellone di Armonie della sera sia pensato per un pubblico eterogeneo e curioso. Invito tutto il pubblico a godere di uno spettacolo bellissimo in uno dei luoghi ’simbolo’ delle Marche". Prestigiosissima l’attività interazionale dell’Hyperion Ensemble che li ha visti protagonisti di oltre 100 spettacoli in festival e teatri di tutta Europa e pure in collaborazioni importanti con personaggi quali Luis Bacalov e Antonella Ruggiero. Notevole anche la produzione discografica del gruppo con una decina di cd dedicati al tango. Ingresso al concerto dall’Ex Convento di Santo Stefano. Biglietti a 10 euro, prevendita su www.liveticket.itarmoniedellasera. Info su: www.armoniedellasera.it e sulla pagina Facebook di Armonie della sera.