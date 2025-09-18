Grande Opera e Calambur per messer Boccaccio

Due giorni di eventi tra tradizione, cultura e spettacolo. E’ quanto promette l’iniziativa "Nel sogno di Messer Boccaccio", che nel fine settimana prevede Calambur e il ritorno della "Grande Opera". In occasione del 650esimo anniversario della morte di Giovanni Boccaccio, il borgo si trasformerà in un teatro a cielo aperto per la cittadinanza. La manifestazione organizzata e promossa dall’Associazione Elitropia (con il patrocinio del Comune) è stata presentata ieri in Municipio, alla presenza del direttore artistico Riccardo Diana, degli organizzatori e dell’assessore alla cultura Clara Conforti. La rassegna partirà dopodomani alle 21 con la Grande Opera, che torna ad oltre un decennio di distanza. Uno spettacolo teatrale che ripercorrerà l’intero ciclo della vita e delle opere di Giovanni Boccaccio: dall’infanzia fino alla morte, passando per gli incontri con Petrarca e Dante. Nel corso della rappresentazione si alterneranno scene dal vivo, proiezioni in videomapping e rappresentazioni reali messe in scena da figuranti in costume. A meno di ventiquattr’ore di distanza, ossia domenica prossima alle 15, inizierà anche l’edizione 2025 di Calambur, ovvero la Disfida dei Rioni che si sfideranno per la conquista del Cencio: Canonica, Vicario, Le Fonti e Il Mulino.

Si comincia alle 15 con la sfilata medievale, ossia il corteo storico dei figuranti dal borgo di Certaldo Alto fino a piazza Boccaccio. E la principale piazza del centro urbano sarà teatro dei giochi medievali che indicheranno il rione vincitore che si aggiudicherà il drappo dipinto da due artisti certaldesi, i fratelli Giulia e Sergio Batistoni dell’Associazione Quanto Basta. "Lo spirito di entrambe le manifestazioni risiede nel riuscire ad accedere nuove fiamme e nuovi interessi rispetto alla quotidianità. Tornare poi a un progetto come la Grande Opera, fare le prove con i cittadini ed insegnare il valore del teatro è qualcosa di impagabile – ha detto Diana – in occasione del seicentocinquantesimo anniversario, siamo tornati all’idea iniziale, ossia al sogno di messer Boccaccio. Penso che sia importante coniugare il lato artistico con quello umano e tutti i partecipanti si mettono in gioco". Il conto alla rovescia, quindi, può iniziare a tutti gli effetti.

Giovanni Fiorentino