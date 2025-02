Creare e investire su un marchio è la strategia che si sta rivelando vincente per la Falc spa di Civitanova Marche. Il marchio è ormai diventato uno dei punti di riferimento più importanti nel panorama della produzione del lusso made in Italy. Salina Ferretti, Ceo di Falc per Voile Blanche, spiega cosa si attende dalla più importante rassegna internazionale del settore calzaturiero. "Il Micam è la fiera di riferimento per il settore e rappresenta un’importante occasione di incontro con buyer italiani e internazionali. Ci aspettiamo un’affluenza significativa, in particolare dall’estero; un’ottima opportunità per consolidare le nostre relazioni commerciali e presentarci a nuovi mercati".

Ferretti, la difficile situazione congiunturale rischia di aggravarsi con l’aumento dei dazi Usa? "L’aumento dei dazi si inserisce in un contesto più ampio di chiusura dei mercati nei confronti dei brand internazionali, in un clima di crescente protezionismo. Continuiamo comunque a credere nel grande potenziale del mercato Usa, abbiamo di recente anche inaugurato uno showroom a New York".

Quali sono i tratti distintivi della vostra collezione? "La nostra azienda si distingue da sempre per l’unione tra innovazione e creatività. Questi valori sono alla base di tutte le nostre collezioni, sia per il segmento bambino che per l’adulto, caratterizzandosi per design ricercati, materiali di alta qualità e un’attenta cura dei dettagli".

v. b.