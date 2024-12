"Grande riscontro per Capodanno"

"Stiamo avendo un riscontro pazzesco, il locale è sempre pieno sia a pranzo che a cena già in questo periodo precedente ai veri e propri giorni di festa – spiega Marco Guzzini, titolare del ristorante DiGusto recentemente trasferitosi in via XX Settembre, a Macerata –. Il 24 faremo il servizio d’asporto che già sappiamo andrà alla grandissima, mentre a Capodanno, data anche l’apertura del nuovo locale, abbiamo il piacere di restare aperti per il cenone, quasi completamente sold out. Siamo sempre attenti a quello che succede intorno a noi, specie con i rincari subiti dal nostro settore, ma siamo riusciti a mantenere fede ai nostri soliti prezzi".