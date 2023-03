Grande ritorno, concerto esclusivo del cantautore Duke Garwood

Da domani al 10 maggio si tiene la sesta edizione di "Mount Echo’, la rassegna d’ascolto nata dalla collaborazione tra il Comune di Montecosaro, le associazioni culturali Centofiorini ed Anime di Strada, che si pone come obiettivo quello di investigare il complesso universo della musica, dei suoni, delle sovrapposizioni e delle contaminazioni artistiche. La rassegna aprirà i battenti domani alle 21.30, al teatro delle Logge, con un gradito ritorno in concerto esclusivo nelle Marche e in anteprima sul tour italiano, quello di Duke Garwood (nella foto), con il nuovo album “Rogues Gospel”. Garwood è uno degli autori piu oscuri ed enigmatici del panorama cantautoriale internazionale, che ha collaborato negli anni con importanti musicisti contemporanei. Registrato nell’estate del 2020, mentre il mondo era in pieno cambiamento, l’album è intriso di una forte sensazione di libertà, mentre Garwood e il batterista Paul May. "Quando tutto era chiuso e la gente si nascondeva - spiega Garwood - mi sono messo in viaggio verso ovest per unirmi a mio fratello nella musica a casa sua, il bungalow magico".