"Grande umanità e professionalità a Rianimazione"

Un brutto malore ha strappato alla vita mia sorella Giovannina. In momenti come questi, quando il dolore prende il sopravvento, diventa persino difficile parlare, tanto più quando la scomparsa è improvvisa, poiché si resta sgomenti. Anche in queste occasioni, però, la vita invia segnali positivi. Da quando si è sentita male al momento del decesso, mia sorella è stata ricoverata alcuni giorni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Macerata (nella foto il primario Diego Gattari). Le drammatiche informazioni ricevute, che non lasciavano speranza per un decorso positivo, sono state accompagnate dalla straordinario comportamento dei medici e di tutti gli operatori. A nome mio personale e di tutti i familiari, voglio pubblicamente ringraziarli, per la professionalità e per il modo in cui si sono presi cura di mia sorella, ma anche – e soprattutto – per la loro grande umanità, per esserci stati vicini in un momento tanto difficile.

Gaetano Baldassarri, Montelupone