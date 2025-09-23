Grandi classici, musical e danza. La stagione del Vaccaj è servita

Su il sipario al Vaccaj di Tolentino per una nuova stagione, tra grandi classici, musical, drammaturgia contemporanea, danza e musica. Un viaggio attraverso epoche diverse – il Rinascimento italiano, la Napoli di fine ‘800, l’America degli anni ‘60-‘70 e 2000 – guidato da un unico filo conduttore: la maschera dell’identità, tra finzione e realtà, costume e società. Il 2025 segna quarant’anni di volti, storie, emozioni condivise dalla riapertura nel 1985.

Il cartellone è stato presentato da Saverio Marconi, direttore artistico di Compagnia della Rancia e del Centro Teatrale Sangallo con Ada Borgiani, dal sindaco Mauro Sclavi, dall’assessore alla cultura Fabio Tiberi e Raimondo Arcolai, coordinatore della programmazione Amat. Si parte il 26 ottobre, alle 21.15, con Elio e il suo "Quando un musicista ride", per Biennale Off 2025; lo spettacolo è un omaggio alla comicità musicale italiana degli anni ‘60, da Jannacci a Cochi e Renato, da Gaber a Fo, reinterpretata con ironia e libertà da Elio e da una band di giovani musicisti.

Dal 20 al 23 novembre la stagione entra nel vivo con la residenza di allestimento del musical "La febbre del sabato sera", targato Compagnia della Rancia e diretto da Mauro Simone. Il 10 dicembre sarà la volta de "Il medico dei pazzi" con Gianfelice Imparato. L’11 gennaio Amanda Sandrelli sarà la protagonista de "La bisbetica domata", mentre il 4 febbraio Gianluca Ramazzotti de "Il Tenente Colombo – Analisi di un omicidio", affiancato da un cast d’eccezione e con la partecipazione di Nini Salerno. E ancora, "Romeo & Giulietta. L’amore è saltimbanco" il 19 febbraio. Il 7 marzo arrivano Luca Barbareschi e Chiara Noschese in "November", commedia ambientata alla Casa Bianca.

Per la prima volta il Vaccaj apre le sue porte anche alla danza, accogliendo due appuntamenti di grande prestigio: "Lo Schiaccianoci" il 5 dicembre (interpretato da Balletto di Mosca – Russian Classical Ballet) e "Carmen" il 15 gennaio (Balletto di Milano). La stagione si arricchisce di tre preziosi appuntamenti musicali con la Form Orchestra Filarmonica Marchigiana: il 20 dicembre il Concerto di Natale con la violinista Anna Tifu, l’1 marzo family concert "Pierino, il lupo e altre avventure" e il 10 aprile "Gran Piano" con Alexander Lonquich. Confermata la rassegna "A teatro, bambini!", come pure i progetti con le scuole. Programma completo su www.teatrovaccaj.it. La campagna abbonamenti (che hanno mantenuto un costo invariato) inizia il 3 ottobre.

Lucia Gentili