Grandi nomi a Musicultura. Da Diodato ad Avitabile

Musicultura cala i suoi primi assi: Paola Turci e Carolina Di Domenico saranno le conduttrici allo Sferisterio (21-22 giugno) della XXXV edizione del Festival e sono stati annunciati i primi ospiti in arena: Diodato, Enzo Avitabile, Serena Brancale, Marcin, Alessandro Bianchi, Filippo Graziani. E non è finita, perché le serate finali si inseriscono nella settimana della Controra che aprirà il 18 giugno con il concerto di Fabio Concato e poi proseguirà nei successivi giorni con gli incontri con Cochi Ponzoni, Gigliola Cinquetti, Mimmo Locasciulli, Luigi Sbriccoli, Gek Tessaro e Serena Grandi, questa sezione del Festival animerà piazze e cortili del centro di Macerata con più appuntamenti giornalieri completamente gratuiti, tra concerti, recital, presentazioni editoriali e arti performative.

"Presto – dice il direttore artistico Ezio Nannipieri – comunicheremo il programma completo, in qualche caso lasceremo che sia il pubblico a scoprire l’ospite stesso quando lo vedrà comparire sul palco. Ringrazio i finalisti in concorso e invito a seguirli con attenzione: la meritano. Qui trovano una zona cerniera dove la purezza dell’ispirazione è tutelata nel suo affacciarsi al mercato. A Musicultura storie artistiche molto diverse fra loro convivono e si confrontano in libertà, senza condizionamenti, distorsioni, pressioni. Ci piace pensare che questo sia il modo migliore per gettare i semi di futuri raccolti". Nella prima serata finale del concorso (21 giugno) saranno ospiti Diodato, fresco della vittoria del suo secondo David per la miglior canzone originale con "La mia terra" e sempre più garanzia di profondità ed eleganza artistiche; la poliedrica e meritatamente lanciatissima Serena Brancale; il giovane chitarrista polacco Marcin, al debutto in Italia dopo avere già conquistato col suo formidabile approccio tecnico e stilistico il pubblico americano e quello di mezza Europa; Filippo Graziani, che con la pubblicazione di Per gli amici, album composto da otto brani inediti del padre Ivan, da lui arrangiati e interpretati, ha realizzato una delle più brillanti iniziative discografiche del 2024. Sabato 22 Enzo Avitabile festeggerà a Musicultura, con i Bottari e la formazione al completo, i 20 anni di Salvamm‘ o munno, il capolavoro discografico che segnò uno snodo fondamentale nel suo viaggio d’artista, che a ragione è considerato il re della world music made in Napoli. Alessandro Bianchi porterà in scena una nota d’intelligente ironia. La conduzione è affidata ad una coppia inedita: Paola Turci e Carolina Di Domenico la cui unione di competenze e dinamismo, sensibilità e intensità, annuncia belle sorprese.

