"Grandi nomi, sold out garantiti"

Grandi nomi per la nuova stagione teatrale di Camerino, come Elio che canta e recita Jannacci, Edoardo Leo, Simone Cristicchi, Amanda Sandrelli e Gigio Alberti, Stefano Fresi, Edy Angelillo e Milena Miconi. Il cartellone, realizzato da Comune e Amat con il contributo di Regione e ministero della Cultura e col patrocinio di Unicam, è stato presentato ieri in conferenza all’auditorium Benedetto XIII dal sindaco Roberto Lucarelli con il vicepresidente del Consiglio regionale Gianluca Pasqui, Andrea Spaterna (prorettore Unicam) e , in videocollegamento, Gilberto Santini dell’Amat.

Il sipario si alza giovedì 2 novembre con "Cetra…una volta" con Toni Fornari, Emanuela Fresi, Stefano Fresi per la regia di Augusto Fornari. Ancora una commedia, mercoledì 13 dicembre, con "La ciliegina sulla torta", spettacolo allegro ma non spensierato sulla famiglia e le sue molteplici dinamiche; interpreti Edy Angelillo, Blas Roca Rey, Milena Miconi e Adelmo Fabo. Martedì 23 gennaio Elio è protagonista di "Ci vuole orecchio. Elio canta e recita Enzo Jannacci": sul palco con lui, cinque musicisti. Martedì 20 febbraio sarà la volta di "Vicini di casa" con Amanda Sandrelli, Gigio Alberti, Alberto Giusta e Alessandra Acciai, adattamento della pièce Los vecinos de arriba di Cesc Gay. Mercoledì 20 marzo Simone Cristicchi arriva sul palco dell’auditorium con il nuovo "Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli". Infine sabato 6 aprile Edoardo Leo è protagonista delle letture semiserie e tragicomiche di "Ti racconto una storia"; Benni, Calvino, Marquez, Eco, Piccolo, testi originali, articoli di giornale, aneddoti e appunti raccolti in vent’anni, insieme alle improvvisazioni musicali di Jonis Bascir, compongono una riflessione su comicità e poesia. Inizio spettacoli, sempre 21.15. Info 0737.431479 (ufficio cultura Camerino) o 071.2072439 (Amat).

"La precedente stagione ha fatto registrare numeri al di sopra di ogni aspettativa, anche più di quando veniva svolta nel magnifico teatro Marchetti – ha detto il sindaco, portando anche il saluto del vicesindaco e assessore alla Cultura Antonella Nalli che per motivi lavorativi non era presente -. L’organizzazione di questi eventi sottolinea come continui la sinergia città-università, che deve essere sempre più forte". "Grazie anche all’Amat, che va a tradurre le volontà politiche e le fa diventare parte artistica culturale", ha aggiunto Pasqui. "C’è ottima sinergia tra istituzioni, aspettando il ritorno del teatro Marchetti, l’auditorium Benedetto XIII si sta rivelando un grande spazio di spettacolo – ha concluso Santini -. Abbiamo calmierato i prezzi, vedere tanti spettatori a teatro ci rende felici".

Lucia Gentili