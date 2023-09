Grandi numeri al mercato itticoper la prima asta della stagione

Grandi numeri al mercato ittico all’ingrosso in occasione della prima asta della stagione 2023-24. Cifre importanti, ma in linea con gli esordi delle annate precedenti. Sui nastri è stato scaricato tanto pesce e, dunque, c’è da sperare che i fondali si siano ripopolati discretamente dopo il fermo tecnico di 43 giorni.

Hanno conferito il loro prodotto 28 delle 30 barche della flotta a strascico civitanovese (mancavano solo la Ferdinando Arlotti e la Nevia) oltre all’Eragon che ha venduto "fuori bussolotto" non essendo iscritta a nessuna delle due cooperative cittadine degli armatori. Le barche si sono concentrate a qualche miglio di distanza dalla costa, dove hanno trovato i "numeri" e la varietà che cercavano. Solo Minello Padre di Francesco Caldaroni e Dante Padre di Angelo Gaetani hanno operato al largo, dove c’era abbondanza di merluzzi e di pesce bianco in generale. Le reti si sono riempite soprattutto di triglie, grandi e "piene" al punto giusto.

Per via dell’eccesso di catture sono state vendute a prezzi stracciati. Pescate più sogliole del solito, per la stagione. Bene anche le mazzancolle, che dalla tarda primavera in poi sembravano sparite. Ancora di piccole dimensioni, per lo più, le pannocchie che stanno invece facendo la fortuna dei barchini della piccola pesca.

Al mercato di Civitanova è affluito un solo granchio blu, a far capolino in una cassetta di merluzzetti. L’asta s’è prolungata per oltre quattro ore, dalle 3.30 alle 7.45. Dicevamo dei grandi numeri: 3.020 casse negoziate, oltre 13 tonnellate di pesce finite sui nastri e un incasso lordo di 80.063 euro.

I prezzi sono rimasti in quota per un bel po’, cedendo in media di un paio d’euro nella seconda fase delle contrattazioni. Ecco ora la carrellata dei prezzi medi delle singole specie: scampi grandi 74,39 euro; astici 45,07; rombi chiodati 44,06; san pietro 38,76; mazzancolle 22,30; calamaretti 21,28; calamari 17,87; sogliole 17,61; rombi lisci 16,11; polpi 14,15; rospi 14,06; merluzzi 13,41; gamberetti rosa 13,26; seppie 12,62; pannocchie grandi 9,53; merluzzetti 9,19; totani 9,16; busbane 8,20; spinaroli 7,46; merlani 6,54; zanchette 6,49; sgombri grandi 6,45; pesci prete 6,34; moscardini 6,31; granchi 6,27; palombi 5,58; pesci serra 4,56; razze grandi 4,45; ragni 3,34; ghiozzi 3,01; triglie grandi 2,19; gallinelle piccole 1,60; orate 1,16; suri 1,03; pagelli 0,79; torpedini 0,52; gattucci 0,43.

Mario Pacetti