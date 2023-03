"Grandi numeri per il turismo a Sarnano nel 2022, ma mancano quelli di 8 strutture ricettive su 24"

"Grandi numeri per le presenze turistiche a Sarnano nel 2022, ma mancano quelli di ben otto strutture ricettive su 24". A parlare sono il sindaco Luca Piergentili e il vice, nonché assessore al turismo, Franco Ceregioli. "I dati forniti dalla Regione relativi alle presenze turistiche a Sarnano nel 2022, dove si è registrato un aumento del 60% delle presenze rispetto all’anno precedente e un aumento del 40% degli arrivi, sicuramente ci inorgogliscono e confermano il buon lavoro che l’amministrazione sta portando avanti – affermano –. I numeri, che parlano di 36.177 presenze e 7.462 arrivi, però non rispecchiano quello che è stato realmente l’andamento delle presenze turistiche a Sarnano l’anno scorso, in quanto ci sono almeno otto strutture che non hanno fornito i dati. Andrebbero sommati i numeri relativi a queste otto e di altre due che li forniscono incompleti". Secondo una stima basata sullo storico, al dato regionale del 2022 andrebbero aggiunte un numero di presenze che oscilla fra le 8 e le 10mila. "L’anno scorso abbiamo cercato di sensibilizzare gli operatori – dice il sindaco – promuovendo anche in autunno un incontro insieme al funzionario regionale che si occupa dell’inserimento dei dati. Come Comune, abbiamo anche fornito alle strutture la disponibilità di nostro personale. Malgrado questo, non riusciamo ancora a risolvere questa problematica che riguarda anche l’aspetto della sicurezza pubblica. Siamo comunque in costante contatto con la Regione per cercare di trovare una soluzione che ci consenta di poter avere ogni anno numeri completi sulle presenze turistiche".