Grandi pulizie sul lungomare Raccolti 253 chili di rifiuti

Pomeriggio di grandi pulizie sul lungomare sud di Civitanova, dove circa cinquanta giovani si sono adoperati per togliere dalla spiaggia i residui delle mareggiate, ma anche la sporcizia che qualcuno lascia senza troppo badare all’ambiente. Loro, invece, all’ambiente badano e come, così rieccoli cimentarsi nell’ennesimo atto di grande civiltà: parliamo dei ragazzi di ‘2Hands’ Macerata che insieme ai colleghi civitanovesi di ‘Non ci piove’ e quelli della realtà di Protezione civile maceratese ‘Aiace’ hanno portato via dall’arenile interi sacchi di rifiuti, oltre ad un paio di reti a strascico abbandonate ed altrettanti barbecue. Eliminato anche un ingente quantitativo di mozziconi di sigarette, in base al ‘concorso’ ‘Beer after cigarettes’, per il quale riempendo una bottiglia vuota con i rimasugli gettati dai tabagisti, si riceve, come ricompensa, una lattina di birra da sorseggiare a bottino conquistato. "Tutte e diciotto le birre che avevamo a disposizione sono state esaurite – dice Giulia Rapazzetti, vicepresidente di 2Hands Macerata – saranno migliaia di mozziconi. Quella di oggi (ieri, ndr) è la prima di cinque giornate di ‘Adriatic heroes’, il progetto aggiudicatario di un bando europeo portato avanti 2Hands in collaborazione con InCo Molfetta e Agenzia giovani". Le pulizie sono iniziate alle 15 partendo dal largo Melvin Jones per concludersi alle 17 circa. "Le zone interessate? A sud raggiungendo il monumento dei caduti, a nord fino allo Shada". Insomma, una bella fetta del litorale civitanovese che ora può dire addio a qualche presenza ingombrante, nella speranza che qualcuno segua il buon esempio. In totale sono stati raccolti 253 chili di rifiuti.

Francesco Rossetti