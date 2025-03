"Grandinata record, strade pulite coi trattori"

Nubifragi e grandine. Fiuminata martedì sera e ieri mattina ha dovuto fare i conti col maltempo. "Una grandinata così in paese non si era mai vista – ha detto il sindaco Vincenzo Felicioli –. Abbiamo dovuto liberare le vie con il trattore. Sulle strade del capoluogo, in particolare nella parte bassa, c’erano venti centimetri di chicchi". Si sono verificati alcuni smottamenti lungo la strada Septempedana. Vigili del fuoco, protezione civile e operai comunali sono stati a lavoro ininterrottamente. È scesa anche tanta pioggia, soprattutto nelle frazioni di Castello e Castagna, con allagamenti in diversi garage e cantine. Acqua e fango. "Non si è trattato dei danni di tre anni fa – precisa il sindaco – ma comunque è stato necessario intervenire. In queste due frazioni, già colpite nel 2022, sono stati registrati allagamenti, in paese questa grandinata eccezionale, mentre nelle frazioni verso Pioraco non è caduto neanche un chicco. L’episodio è stato molto localizzato e non è durato poco".

La parola all’esperto. "Le grandinate colpiscono sempre zone ristrette, dato che derivano da nubi molto spesse ma di estensione laterale limitata: i cumulonembi, gli stessi che danno origine ai nubifragi e, più in generale, ai fenomeni temporaleschi – spiega il professore dell’Università di Camerino Carlo Bisci, geomorfologo e climatologo –. Quella che martedì ha investito l’abitato di Fiuminata e altre località marchigiane come Cingoli, Fabriano e l’Urbinate, è stata però singolare tanto per l’intensità, che non sembra avere precedenti a memoria d’uomo, quanto per il periodo, dato che si tratta di un fenomeno tipico di mesi un po’ più caldi. Entrambe queste anomalie fanno parte delle inevitabili conseguenze del cambiamento climatico globale, che da qualche decennio sta aumentando un po’ ovunque frequenza e intensità dei rischi naturali. In altre parole, si è trattato di fenomeni che, così come le sempre più numerose e catastrofiche esondazioni e attivazioni di fenomeni franosi, sono il naturale risultato di un’estate particolarmente calda e di un inverno decisamente mite (nella zona non ci sono state reali nevicate a quote collinari) che hanno reso particolarmente calde le acque dell’Adriatico. Queste ultime hanno quindi ceduto moltissima umidità all’atmosfera – conclude il professore – consentendo con un anticipo di diverse settimane rispetto alla norma la formazione di pesanti nubi grandinigene, che danno luogo alla caduta di grandine. Le nuvole sono state spinte poi nell’entroterra, dove si sono rapidamente scaricate, da una perturbazione che ora si è spostata sulle regioni meridionali".

Per la giornata di oggi è stata diramata una allerta meteo.

Lucia Gentili