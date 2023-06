Grandinetti, Forza Italia, ricorda Berlusconi: "Persona poliedrica"

"Mi disse che vedeva in me molto concretezza. Io venivo dal mondo dell’imprenditoria e delle banche e lui percepiva questa diversità". È Fabrizio Grandinetti a ricordare così Silvio Berlusconi. Grandinetti è uno fra i fautori di Forza Italia nelle Marche, primo vicesindaco del partito nella Regione e fra i primi consiglieri regionali e vicepresidente del consiglio regionale. Ha avuto modo di conoscere il Cavaliere che ricorda come una "persona poliedrica. Come uomo di sport ha preso in mano il Milan che era una società in fallimento rendendola una delle più vincenti al mondo. Come uomo politico è sicuramente una figura da studiare, ha fatto cose sensazionali e ha avuto intenzioni come nessuno mai. Lui ha riempito un vuoto. E per quanto riguarda l’imprenditoria, all’estero è considerato un Dio, era fantastico e visionario. Qualcuno lo definisce populista, ma è una sciocchezza". Poi la riflessione sulla lunga serie di inchieste e indagini che lo hanno visto protagonista: "È stato spregevole e indegno trattare così un uomo di Stato. Una volta ero nella sua casa di Roma che stava ristrutturando, era il ‘96 ed ero vicepresidente del consiglio regionale e presidente del gruppo di Forza Italia e mi disse “quando vado a cena con gli amici la guardia di finanza mi controlla, se sono state fatte le fatture. Pensi quanti soldi spendono per farmi la guerra“". La magistratura l’ha torturato e anche distratto dai suoi doveri. Una volta ad una riunione arrivò stremato e disse “sono esausto, non ce la faccio più, la burocrazia mi rende la vita impossibile“". Era scoraggiato. E di me disse che si vedeva il taglio di concretezza perché anche io venivo dal mondo delle banche e dell’impresa. Era sempre educato, mai sgradevole anche quando cercavano di metterlo in difficoltà. È stato un grande del secolo scorso, ha dato all’Italia un’alternativa".

Gaia Gennaretti