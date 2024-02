Grano tra tradizione e innovazione

"Il grano: la strada da percorrere tra tradizione e innovazione". Si intitola così il convegno sui problemi dell’agricoltura che si svolgerà sabato (dalle 9,30 alle 13) nella sala Boccabianca di Potenza Picena. L’incontro è curato dal tavolo regionale del Pd su politiche agricole, alimentari e green economy. "Mentre in tutta Europa monta la protesta del mondo agricolo – scrivono i Dem –, cerchiamo di andare al cuore dei problemi in un dialogo costruttivo tra politica ed autorevoli esperti del settore. Un momento di confronto per analizzare le criticità e soprattutto per delineare le possibili soluzioni e gli scenari che ci attendono". Per il Pd interverranno il segretario locale Stefano Dall’Aglio, il consigliere regionale Anna Casini, la segretaria regionale Chantal Bomprezzi, Mirella Gattari (referente del tavolo regionale) e Stefano Vaccari (capogruppo commissione agricoltura della Camera). A parleranno anche Giovanni Bernardini (vicepresidente nazionale Copagri), Luca Pennesi (responsabile controllo qualità de “La Pasta di Camerino“) e Pasquale De Vita (dirigente di Ricerca Crea).