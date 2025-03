Graphic novel sulla demenza in biblioteca

Domani alle 17 alla biblioteca Mozzi Borgetti sarà presentata la graphic novel "Sergio. Una storia di demenza", con lo scrittore olandese Dick Kits e l’illustratore Davide Mecozzi. Gli artisti proporranno un percorso di sensibilizzazione e riflessione sulla demenza esplorando le emozioni, le sfide che questa condizione porta con sé e le situazioni che si possono presentare in famiglia, tramite l’analisi del fumetto e non solo. La graphic novel parla di Sergio, un uomo che comincia a mostrare i primi segni di demenza. Accanto a lui c’è sua moglie Paola, il suo punto di riferimento, che assiste a questo cambiamento cercando di adattarsi alla nuova realtà con amore e dedizione. Paola e Sergio non affrontano questo viaggio verso l’ignoto da soli. Al loro fianco ci sono i vicini Giovanni e Tea, Isabella – che, grazie alla sua esperienza con gli anziani affetti da demenza, aiuta Paola a comprendere i comportamenti di Sergio – e i familiari. "Nell’ottica di un sempre maggiore sostegno alle persone con demenza e alle loro famiglie, anche questo appuntamento dimostra l’attenzione dell’amministrazione comunale al tema dell’Alzheimer – ha commentato il vice sindaco e assessore alle politiche sociali e pari opportunità Francesca D’Alessandro (foto) –, per le persone con demenza l’incomprensione e l’indifferenza sono due fattori che creano situazioni di sofferenza che vanno a incidere sulla dimensione sociale familiare e personale; il nostro impegno è massimo nel mettere sempre la persona, con le sue fragilità, al centro".

re. ma.