"Grappolo d'Oro a Potenza Picena: ultime due serate di un'edizione da record"

Dopo il maltempo del weekend passato, riprenderà stasera la 61ª edizione del Grappolo d’Oro, a Potenza Picena, che vedrà alle 23 l’esibizione del cantante Samuel (leader dei Subsonica), mentre domani ci sarà nel centro storico la sfilata notturna dei carri. A dirlo è il presidente della Pro loco, Giuseppe Castagna. "Erano anni che non si vedeva più una piazza sold out, come nella serata di venerdì scorso con dj Prezioso – afferma -. C’erano tutti i presupposti per continuare e chiudere questa 61ª come un edizione da record. Purtroppo il meteo ci ha bloccato, ma il Grappolo d’oro ritorna. Stasera la notte d’oro nel centro storico con locande, artisti strada e dj, mentre in piazza Matteotti la tribute band Jovanotti Fortunati e, alle 23, la special guest Samuel (from Subsonica)". E c’è dell’altro. "Avremo anche la tradizione – riprende Castagna –. Domani, eccezionalmente in notturna, la magia dei nostri carri, unici nel loro genere, con oltre 60 figuranti ciascuno. E per non farsi mancare nulla, i giovani avranno da divertirsi con locande aperte, dj, gruppi folkoristici e in piazza Matteotti si chiuderà con concerto Folkantina. E sarà una giusta conclusione di questa edizione".