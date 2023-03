Grassetti: bilancio, immutate l’Imu e le altre imposte principali

Via libera da parte della giunta comunale allo schema del bilancio finanziario di previsione del Comune di Corridonia per gli anni 202320242025 "E’ un bilancio che abbiamo chiuso senza modificare le aliquote e ci siamo impegnati ad approvarlo celermente in modo da dare stabilità d’azione agli uffici, ovvio che in futuro auspichiamo di migliorarci – ha dichiarato l’assessore al Bilancio Matteo Grassetti –. Pertanto, il documento presenta una fiscalità invariata anche in considerazione degli aumenti che sono stati previsti nell’ambito sociale, dovuti in più all’incremento del costo dell’energia ma, nonostante ciò, siamo riusciti a portarlo a termine senza ritoccare le aliquote principali, soprattutto l’Imu". Integrato, inoltre, il programma delle opere pubbliche dove è stato inserito un piano di riqualificazione energetica della pubblica illuminazione che per l’anno in corso interesserà le vie del Mulino, Sant’Anna, della Portarella, Puccini e Verdi, poi nel 2024 toccherà le vie IV Novembre, Piave, Sibillini e del Commercio. "Sono interventi che ammontano ad un totale di 180.000 euro, ovvero 90.000 divisi per ogni annualità – ha spiegato Grassetti – in aggiunta è stato inserito il secondo stralcio dei lavori per il ripristino funzionale di via dei Cappuccini Vecchi dove sono previsti 110.000 euro, inoltre la Regione Marche ci ha assegnato 80.000 euro per una serie di opere volte all’abbattimento delle barriere architettoniche e 40.000 euro che andranno per il restauro del cancello di Villa Fermani tramite l’Art Bonus".

d. p.