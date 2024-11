Grassi apre, Formentini chiude. La Sangiustese castiga il Matelica

Sangiustese

2

Matelica

0

SANGIUSTESE (4-2-3-1): Rossi; Morazzini, Iommi, Tarulli, Pasqualini; Crescenzi, Maquiesse (45’ st Bonifazi); Cresci (22’ st Formentini), Grassi (22’ st Cornero), Di Giminiani (19’ st Marini), Handzic. A disp.: Di Battista, Herrera, Recchioni, Moglianesi, Monceri. All. Giandomenico.

MATELICA (4-2-3-1): Ginestra; Gabrielli (38’ st Polli), Lucarini, Mistura, Wahi; Aquili, Frulla (1’ st Antonioni); Veneroso, Amico (1’ st Stroppa), Strupsceki; Iori. A disp.: Ripani, Zappasodi, Merli, Giovannini, Gashi, Montella. All. Santoni.

Arbitro: Cacchiarelli di San Benedetto.

Reti: 25’ Grassi, 43’ st Formentini.

Note: ammoniti Maquiesse, Pasqualini, Crescenzi, Rossi, Gabrielli, Aquila. Angoli: 3-4.

La Sangiustese ritrova il sorriso e torna al successo contro un buon Matelica che, specie nella ripresa, cerca di pareggiare i conti. La prima conclusione è di Veneroso (4’) del Matelica, deviata in corner. I rossoblù si fanno poi apprezzare e al 25’ si portano in vantaggio con una bella azione sulla destra tra Morazzini e Cresci, la palla arriva a Crescenzi che appoggia per Grassi il cui bolide finisce alle spalle del portiere. Non c’è miglior benzina del gol e la squadra di casa attacca: Cresci (27’) non dà forza alla conclusione, termina sopra la traversa il tiro di Morazzini (29’) e al 40’ Handzic ha la palla del raddoppio, Grassi mette l’attaccante solo davanti al portiere con quest’ultimo che non si lascia superare. Dagli spogliatoi torna in campo un Matelica più determinato. Il primo squillo è di Iori (2’) che in spaccata alza sopra la traversa da dentro l’area piccola. Al 17’ ci pensa Rossi a chiudere la porta quando Stroppa calcia a colpo sicuro dall’altezza del dischetto. La Sangiustese si fa vedere davanti con Cornero (36’) che devia di poco sul fondo da distanza ravvicinata. Il Matelica continua a premere senza trovare la via del gol, la trova invece la Sangiustese con Formentini (43’) che sfrutta nel migliore dei modi l’assist di Marini.