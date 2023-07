Gratta e Vinci fortunato a Montefano: 10 euro per 500mila euro!

Non ci credeva neanche il titolare della tabaccheria che ci fosse stata una vincita così importante e "sono dovuto andare a controllare sul terminale – ci dice Giorgio Caporaletti che gestisce la ricevitoria da 23 anni – per rendermi conto che effettivamente con un Gratta e Vinci da 10 euro del concorso "Il miliardario mega" è stata vinta la bella somma di 500mila euro". Nel pomeriggio di ieri nel negozio di via Leopardi, a Montefano, è stato un via vai di amici e di curiosi che sono andati a chiedere notizie della straordinaria vincita registrata nella cittadina montefanese. Naturalmente il fortunato vincitore al momento resta ignoto e "non è facile neanche per me – ammette Caporaletti – capire chi possa essere. La mia clientela è per l’80% gente di Montefan, ma un buon 20% sono persone di passaggio che si fermano per un pacchetto di sigarette e magari, appunto, un Gratta e Vinci da prendere al volo". Non è la prima volta che la dea bendata si ferma nella tabaccheria Caporaletti: nel passato un "Turista per sempre" ha fruttato al fortunato ben un milione e 800mila euro e si sono registrate anche tre volte in cui il "5" fortunato del Superenalotto è stato indovinato proprio qui fruttando vincite dai 60 ai 70mila euro. Peccato solo che tanta fortuna è solo per chi ha giocato perché per il titolare della tabaccheria non c’è un euro di più: si deve accontentare solo di un po’ di pubblicità, mentre al vincitore la pubblicità non serve proprio, anzi c’è solo da augurarsi di rimanere anonimo per sempre.

Asterio Tubaldi