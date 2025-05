"Grave crisi finanziaria a Monte San Martino. Il sindaco minimizza"

Con un disavanzo di 51.406 euro, il rendiconto di gestione 2024 certifica una grave crisi finanziaria per il nostro Comune. In aula il sindaco Matteo Pompei e l’assessore Valeriano Ghezzi hanno cercato di minimizzare il problema con una serie di giustificazioni, tra cui l’accusa al sisma 2016, al rincaro energetico, agli accantonamenti di legge e ai ritardi degli uffici.

Il gruppo di minoranza di Monte San Martino, capitanato da Raffaele Anselmi con Simone Anselmi e Massimiliano Anselmi, bacchetta l’amministrazione e parla di "bilancio in rosso". "Sono trascorsi nove anni dal terremoto e diversi Comuni del cratere hanno già raggiunto l’equilibrio o l’avanzo di bilancio, dimostrando che strategie di ripresa efficaci sono possibili - spiega l’opposizione -. Gli accantonamenti di legge poi sono obblighi comuni a tutti gli enti pubblici, non possono giustificare uno squilibrio di gestione. Infine per i ritardi nei pagamenti e nelle riscossioni è inaccettabile additare il personale come capro espiatorio; la responsabilità di coordinamento e controllo spetta alla giunta".