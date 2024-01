Grave donna finita contro un albero

E’ stata trasportata in eliambulanza e in codice rosso all’ospedale di Torrette la donna rimasta politraumatizzata nell’incidente che si è verificato poco prima delle 19 ad Apiro, lungo la provinciale 2, all’altezza della contrada Maccarone. La 42enne, residente a Caastelplanio, alla guida della sua Opel Corsa si dirigeva ad Apiro quando, imboccato un tratto quasi rettilineo dopo aver superato una curva, sembra per l‘improvviso attraversamento di un animale, ha perso il controllo dell’auto che, finita su un lato della carreggiabile. è impattata contro una grossa quercia. Il contraccolpo ha proiettato il mezzo sul lato opposto, quindi nel sottostante terreno. Sul posto è giunta subito l’equipe della Piros che, con i vigili del fuoco del distaccamento apirano, ha estratto la donna rimasta bloccata nell’abitacolo. Gli operatori dell’automedica del 118 di Cingoli hanno rischiesto l’intervento dell’elisoccorso. Ha eseguito i rilievi una pattuglia dei carabinieri di Montecassiano.

g. cen.