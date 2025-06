"Gravi criticità organizzative al Santo Stefano"

"Siamo venuti a conoscenza di gravi criticità organizzative in diverse unità operative della struttura riabilitativa del Santo Stefano". A parlare è la segreteria territoriale Nursind (sindacato autonomo costituito da infermieri e ostetriche), che ha chiesto un incontro urgente con la direzione "per evitare che le ricadute di queste scelte gestionali gravino ancora una volta sull’assistenza ai pazienti e sui carichi di lavoro degli operatori coinvolti". "Le nuove politiche aziendali adottate dal primo gennaio hanno ulteriormente indebolito un equilibrio già precario, basato su una dotazione organica ridotta al minimo essenziale. La nuova organizzazione ha aumentato in modo allarmante lo stress lavoro-correlato", continua il sindacato evidenziando l’incremento delle assenze per malattia (del 60%) e delle segnalazioni di errori. "L’azienda – prosegue – ha comunicato ai lavoratori che le ferie estive saranno garantite. Ma a quale prezzo? A seguito di lavori di ristrutturazione di un’ala della struttura e del conseguente taglio dei posti letto, il personale in esubero verrà utilizzato per coprire le ferie in altri reparti. Nel frattempo, nessuna risposta concreta è stata fornita rispetto alle sostituzioni di assenze prolungate, aspettative o malattie lunghe. A peggiorare il quadro si aggiungono le dimissioni sotto il periodo delle ferie estive di infermieri ed oss chiamati dalle graduatorie dei concorsi pubblici. Il personale è allo stremo. Chiederemo agli organi di controllo preposti, tra cui l’Ast di Macerata, di verificare la corretta applicazione delle norme di accreditamento direttamente nei luoghi di lavoro e non dietro le scrivanie della direzione aziendale. Non abbiamo la bacchetta magica ma come sindacato siamo disponibili a trovare insieme soluzioni".