"Gravi insinuazioni non smentite, ci tuteliamo per le vie legali"

Alla fine il sindaco Angela Barbieri (nella foto) e la giunta di Montefano sono ricorsi alla carta bollata per chiarire una volta per tutte la querelle esplosa in Consiglio ad opera della minoranza sui materiali utilizzati nei lavori di somma urgenza conseguenti all’alluvione. Lunedì scorso, infatti, la Giunta ha autorizzato il Sindaco a conferire l’incarico ad un legale per la valutazione dei profili giuridici connessi alla vicenda nonché per l’assistenza e rappresentanza in giudizio dell’Amministrazione. Questo perché, si legge in una nota del Comune, "nonostante le delucidazioni fornite, che hanno evidenziato l’inesattezza di quanto riportato nel comunicato stampa del gruppo di minoranza consiliare Montefano Domani, ad oggi non è pervenuta ancora alcuna smentita o correzione della frase insinuante “Dov’è finito tutto questo materiale e la plusvalenza creata dalla differenza di prezzi?“. Valutato che la frase contiene delle insinuazioni in grado di ledere l’immagine e l’onorabilità dell’Amministrazione comunale e dei propri organi, la giunta ha ritenuto necessario dover agire nelle apposite sedi al fine di tutelare l’immagine e l’onorabilità dell’Amministrazione stessa e dei propri organi". Insomma, per l’Amministrazione non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire: "Tutte le delucidazioni richieste dalla minoranza sono state fornite in Consiglio comunale e diffuse a mezzo stampa. Se ci troviamo di fronte ad una minoranza che non è in grado di capire le spiegazioni fornite, non legge la documentazione contabile prodotta e pubblicata o, peggio, non vuol comprendere quanto essa contiene, non possiamo che prenderne atto e provvedere nelle sedi opportune per evitare che gli stessi consiglieri continuino a fare insinuazioni e gettare discredito sull’Amministrazione e sul Comune di Montefano".

Asterio Tubaldi