"Grazia Pelletterie" va al mare

I suoi 40 anni di attività li festeggerà a Porto Recanati dove in questi giorni sta aprendo il suo nuovo negozio. Parliamo di "Grazia Pelletterie", presente a Recanati, in via Roma, in pieno centro storico, sin dal 1984 e che ha deciso ora di abbassare le saracinesche perché la vita nella città di Leopardi - dice la titolare - è diventata impossibile. Niente, naturalmente, contro il Poeta, anzi se un po’ di passeggio si è registrato in tutti questi anni nella centralissima via Roma lo si deve proprio alla vicina Casa Leopardi e al Colle dell’Infinito.

"Solo che - afferma la titolare Grazia - hanno fatto di tutto per distruggere il commercio con crescenti limitazioni alla viabilità e con la gestione sbagliata dei pochi parcheggi presenti. Tutto questo ignorando le necessità dei negozianti". Ieri il trasloco (foto) con destinazione la cittadina rivierasca, più appetibile con l’arrivo della buona stagione.