Imprenditore trovato morto dalla figlia il giorno di Natale

Loro Piceno (Macerata), 26 dicembre 2023 – Profondo cordoglio ha suscitato a Loro Piceno la notizia della morte improvvisa di Graziano Bonfranceschi. L'imprenditore aveva 64 anni.

Il giorno di Natale è stata la figlia Laura a trovarlo, ormai purtroppo già senza vita, nel letto di casa sua. Fatale per lui è stato un malore improvviso, che non gli ha lasciato scampo. Bonfranceschi era molto conosciuto e stimato in paese e non solo.

Negli anni Ottanta era stato il fondatore di Radio Loro Piceno, una delle prime emittenti private della provincia, con la quale aveva saputo riscuotere molto successo. Aveva poi gestito per anni l'agenzia di pompe funebri ereditata dal padre. Ma soprattutto Bonfranceschi era una persona sempre disponibile e aperta, e per questo era benvoluto e stimato dalla comunità.

La sua scomparsa lascia un grande vuoto nella comunità lorese, testimoniato anche dai tanti messaggi di affetto che amici e conoscenti hanno condiviso sui social network, ricordandone il carattere amabile, la profondità, la gentilezza e la capacità di nascondere la malinconia dietro a un sorriso. Oltre alla figlia, lascia anche la sorella, i nipoti e tanti amici che gli volevano bene. Il funerale sarà celebrato questa mattina alle 10, nella chiesa di Santa Maria.