Graziano Del Rio ospite del Circolo Aldo Moro

Per gli "Incontri d’autunno" del Circolo Aldo Moro di Macerata, arrivati al tredicesimo anno, domani alle 21 al teatro parrocchiale di Collevario il parlamentare del Pd Graziano Del Rio interverrà sul tema "Democratici e Cattolici" tra rischi di marginalità e necessità di una nuova presenza in una società in profonda trasformazione. L’incontro terrà a battesimo anche la nuova associazione "I Popolari- Marche" alla quale hanno aderito numerosi rappresentanti del mondo del cattolicesimo democratico della nostra regione e servirà anche per approfondire la necessità dell’impegno dei cattolici in politica e nel Pd. Dopo i saluti introduttivi del segretario del circolo Angelo Sciapichetti e del coordinatore regionale dell’associazione "I Popolari" Marco Luchetti ci sarà l’intervento di Del Rio. Seguirà un ampio dibattito.