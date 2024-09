"Grazie a Carlacchiani per Vita Vita. La cultura non è materia per tutti"

Polemiche sul festival Vita Vita, dopo Manola Gironacci un altro ex assessore al turismo, Maika Gabellieri (nella foto), invita a guardare oltre le responsabilità attribuite al direttore artistico Sergio Carlacchiani – che lei invece salva – per la delusione che ha generato l’edizione 2024, accompagnata dalla bocciatura di Fratelli d’Italia e dalla critiche del Pd. "Oggi qualcuno mette in discussione il festival che più di tutti si identifica con la città, con tanto di cartellonistica che troneggia all’ingresso della stessa? Chi lo fa esaminando l’aspetto economico, chi esaminando le performance, ma chi sono queste persone che puntano il dito e soprattutto su chi?" Gabellieri chiede "chi ha il coraggio di scaricare colpe sulla direzione artistica e la politica civitanovese intende forse puntare i riflettori su questo festival per fare cosa?" Per l’ex assessore "i presunti politici e amministratori di varie succursali non sanno neppure cos’è Vita Vita. Purtroppo la cultura non è materia per tutti, si manca di sensibilità artistica, conoscenza e soprattutto umiltà e rispetto del lavoro degli artisti". Dunque "grazie a Sergio Carlacchiani per aver creato questo immenso palcoscenico artistico a Civitanova portando cultura, bellezza, per l’impegno profuso anche quando ha dovuto navigare con il mare mosso e vento avverso. Ho avuto l’onore e il piacere di lavorare accanto a lui e conosco bene il suo lavoro. Il vero problema è cosa si vuol fare della cultura e quanto su di essa si voglia investire. Più si investe e più cose belle si possono fare. Cinquantamila euro per un festival di questa portata, tolte le spese accessorie, sono nulla soprattutto se paragonato ad altri eventi. Fatevi un esame di coscienza".