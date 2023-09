"Grazie a chi ci ha aiutato a sistemare tutto"

"Purtroppo la cattiveria e la crudeltà delle persone possono arrivare a livelli inimmaginabili". L’amaro in bocca resta ma la famiglia Raffaeli è già al lavoro per ripristinare la discoteca "Ciao Ciao" che in settimana è stata oggetto di un principio di incendio, probabilmente doloso, che non ha avuto sviluppi più drammatici grazie alla prontezza dell’intervento dei Vigili del Fuoco e anche di uno dei titolari, il quale quel giorno aveva subito notato del fumo uscire dalle porte della sala da ballo di Passo del Bidollo. Nel corso delle indagini dei Carabinieri, infatti, erano state trovate delle taniche di combustibile, con il liquido infiammabile sparso sul pavimento del locale da una mano ancora non identificata. "Abbiamo sempre cercato di mantenere questa attività come un’attività di famiglia – spiegano via social – dove anche i clienti potessero sentirsi nostri amici e considerare il nostro locale come una seconda casa. Quello che c’è stato fatto non colpisce solo un’attività, colpisce casa nostra ed ha messo in pericolo non solo quello che abbiamo costruito in quarant’anni ma anche la vita di tutti noi – sottolineano i titolari – Speriamo che un giorno giustizia possa essere fatta e, in attesa di questo, lavoreremo più duramente possibile per ritornare alla normalità". Il fumo è stato la causa dei maggiori danni subiti e l’intento di chi ha compiuto il gesto era di creare dei problemi più ingenti però in tutto ciò non è mancata la solidarietà da parte dei tanti amici e frequentatori della discoteca. "Ci teniamo a ringraziare tutte le persone che si sono offerte di darci una mano per sistemare tutto il prima possibile – chiosa la famiglia Raffaeli – a partire dai nostri collaboratori, non lo scorderemo mai. Il locale rimarrà chiuso fino a data da destinarsi e il nostro ristorante resterà comunque aperto".

Diego Pierluigi