"Grazie a Legnini c’è stata la svolta Il sostituto conosce bene i problemi"

Tutti i sindaci dei comuni terremotati ringraziano Legnini, riconoscendogli la svolta nella ricostruzione. Ma allo stesso tempo gran parte di loro considera Castelli un buon successore. Anche il vescovo Nazzareno Marconi, presidente della Conferenza Episcopale Marchigiana, esprime gratitudine al primo e assicura anche al secondo "piena collaborazione istituzionale". "Sono molto soddisfatto – afferma il sindaco di Visso Gian-Luigi Spiganti Maurizi -. Castelli è marchigiano, è stato sindaco e conosce le problematiche". "Legnini ha fatto l’impossibile per velocizzare la ricostruzione – afferma il collega di Caldarola Luca Giuseppetti -, ma il superbonus 110 l’ha frenata. Nulla da dire su Legnini se non un grande grazie, con Castelli sono convinto che si potranno sistemare alcune cose che ancora non seguono la strada della semplicità". "Se il governo ha deciso di cambiare - aggiunge il sindaco di Sarnano Luca Piergentili -, ha scelto la persona migliore per il carisma e la competenza acquisita nei due anni in cui ha avuto la delega, affrontando le questioni con competenza, ascolto e dialogo continuo con i sindaci. Auspico che la ricostruzione pesante ancora ferma al 3-4% prenda finalmente il via". "Fortunatamente il cambio garantisce continuità – dice il sindaco di Castelsantangelo Mauro Falcucci -. Sono certo che il senatore Castelli, nella sua duplice veste di commissario straordinario e legislatore, saprà immediatamente intervenire sulle problematiche che ancora oggi rallentano la ricostruzione pubblica e privata". "Legnini ha dato una svolta determinante – afferma il collega di Muccia Mario Baroni -. Castelli è la persona giusta a sostituirlo". "Castelli ha una grande responsabilità con questo nuovo incarico, ma è persona preparata, farà bene anche lui. Scelta politica!", dichiara il sindaco di Valfornace Massimo Citracca. Diversa la posizione di Franco Capponi. "La decisione del governo sconfessa quanto sinora proposto dal governatore Acquaroli, ovvero una gestione più regionale del post-sisma – afferma il sindaco di Treia -. Sembra che il governo, con questa nuova nomina, voglia confermare l’attuale modello di gestione in capo ad un solo commissario straordinario. Invece noi, come rappresentanti Anci, eravamo concordi nel prevedere che le funzioni di commissario venissero ricondotte ai territori, in capo ai quattro presidenti di Regione una volta concluso un breve periodo di tempo di accompagnamento (magari con una proroga di Legnini). Per quanto autorevole e competente sia Castelli, qualunque nuovo commissario non avrebbe il tempo necessario per poter incidere significativamente sugli interventi che restano da fare". E lancia un appello al governo sulle risorse mancanti per la ricostruzione pubblica "che la Finanziaria 2023 non ha ancora provveduto a mettere a disposizione dei nostri territori". Si dice "molto dispiaciuto" il sindaco di Fiastra Sauro Scaficchia per l’uscita di Legnini, pur riconoscendo in Castelli un "degno successore" e aggiunge: "Il primo problema su cui governo e commissario dovranno lavorare è la stabilizzazione dei precari negli uffici sisma". Infine i consiglieri regionali Pd si aspettano che Castelli "scelga di dimettersi dal Senato per onorare a pieno il mandato conferitogli", come Legnini si dimise autonomamente dalla Regione Abruzzo.

l. g.