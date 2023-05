"Grazie a tutti i nostri volontari per ciò che fanno ogni giorno"

"In questa giornata intendiamo celebrare la speranza che ricomincia, senza nasconderne le difficoltà, chi impara a credere, di nuovo, di poter ricostruire, anche da zero grazie all’azione di chi si adopera affinché tutto questo possa anche solo in parte accadere". E’ l’intervento di Matteo Carlocchia, presidente della Croce Rossa del comitato di Porto Potenza, visto che ieri ricorreva la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, nonché anniversario della nascita del fondatore Henry Dunant. Inoltre, anche quest’anno la Croce Rossa Italiana mette in campo iniziative e appuntamenti, per celebrare quella che è una vera e propria festa di tutti i volontari. "Un pensiero di gratitudine va a tutti i volontari del comitato che ogni giorno, sono impegnati con competenza a portare sostegno, tutela, aiuto e sollievo a chi soffre o è in difficoltà – aggiunge Carlocchia –. Con cuore generoso e tanta fedeltà insegnano ogni giorno la bellezza dell’aver cura gli uni degli altri. Cari volontari, che date alla Croce Rossa Italiana la possibilità di essere sempre ovunque per chiunque chiede aiuto, ad ognuno di voi il mio più sentito grazie".