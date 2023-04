"Grazie a tutti voi, vi ho voluto davvero bene"

di Lucia Gentili

Non una messa di saluto, ma di ringraziamento. Ieri, alle 18.30, in una basilica di San Nicola piena c’è stato l’abbraccio di un’intera comunità al priore padre Gabriele Pedicino, che lascia Tolentino dopo 19 anni. Oggi parte, da domani sarà rettore, parroco e sacrista del Santuario Madonna dei Miracoli di Andria, in Puglia. Applausi e commozione, da persone di tutte le età, in particolare giovani, dei quali padre Gabriele si è sempre circondato. A presiedere la cerimonia, il vescovo Nazzareno Marconi, che ha esordito: "Siamo contenti per lui ma siamo tristi che se ne va. Il bene che ha fatto comunque non si cancella, né con il tempo né con la distanza". "Vi ho voluto veramente bene – ha detto padre Gabriele, rivolgendosi a tutti (con difficoltà nel trattenere le lacrime) –. Non vi libererete facilmente di me; il 7 maggio torno di nuovo qui (per impegni con la Provincia agostiniana). Questa è una messa di ringraziamento: grazie per il bene ricevuto e per quello che ho provato a seminare. Grazie a Dio per la prima grande chiamata alla vita di consacrazione; tante volte il Signore mi ha fatto strumento di cose incredibili. Grazie alla Chiesa, che mi ha insegnato che la diversità è ricchezza, ad essere al servizio di tutti, all’amicizia con laici e sacerdoti, all’ordine agostiniano. Grazie alla fiducia, alla figliolanza da parte dei giovani: dai più grandi, oggi educatori, sposi, genitori, ai ragazzi delle fraternità ai più piccoli, i "lillipuziani". Grazie ai volontari, al personale del convento, stretti collaboratori di quest’opera di e accoglienza. Grazie ai tolentinati. Ogni volto che ho davanti ha una storia, e fa parte della mia vita. Voglio essere seppellito nel luogo dove ho svolto più a lungo il mio ministero. E per ora Tolentino ha questo primato". La fraternità Caris gli ha regalato, come augurio per questa nuova missione, la canzone "Il buon pastore". Dopo il grazie del sindaco Mauro Sclavi, la platea si è sciolta in un lungo e sentito applauso.