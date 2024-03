Grazie ai turni garantita ai mutuati la continuità assistenziale

Il pensionamento del dottor Giovambattista Lommano, medico di famiglia, interessa anche la popolazione di Caldarola. Pertanto, l’Amministrazione comunale si è attivata presso l’Azienda sanitaria territoriale di Macerata affinché si potesse arrivare a una soluzione per offrire continuità al servizio sanitario locale. "In seguito al costante e quotidiano confronto avuto con il direttore generale Marco Ricci – scrive il Comune in una nota diffusa in queste ore – comunichiamo con soddisfazione che sarà garantita la continuità assistenziale per 5 giorni su 7, con orario continuato, grazie alla collaborazione di 5 professionisti che, turnandosi, garantiranno la presenza medica per tutte le necessità degli assistiti ovviando così al pensionamento del medico di famiglia Lommano. Nelle ore e nei giorni indicati, pertanto, tutti coloro che erano assistiti dal dottor Lommano potranno avvalersi dell’assistenza medica di personale abilitato che verrà prestata nei locali della guardia medica di Caldarola, esibendo la propria tessera sanitaria". Queste le date: lunedì 18 marzo (ore 9-16), martedì 19 (ore 9-16), mercoledì 20 (ore 8-12), giovedì 21 (ore 8-13), lunedì 25 (ore 10-18), martedì 26 (ore 8-18), mercoledì 27 (ore 11-18), giovedì 28 (ore 9-15), venerdì 29 (ore 8-12). Il Comune infine comunica che rimarrà inalterato il servizio della Guardia medica con le consuete modalità.