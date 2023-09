"Grazie al personale dell’Inrca. Reparto ad alta professionalità"

"Il reparto riabilitazione di Treia è poco conosciuto, ma è ad alta professionalità". A dirlo è una residente, P.F., che ringrazia con una lettera il personale dopo un periodo di degenza nella struttura. Il reparto di riabilitazione estensiva dell’Inrca di Treia ha una équipe presieduta e diretta dalla dottoressa Mariluisa De Martiis e a evidenziarne la professionalità è la lettera indirizzata al direttore generale dell’Inrca Maria Capalbo. "Scrivo queste poche righe in occasione della mia ultima giornata di fisioterapia nella sede di Treia – si legge –, ho concluso il ciclo di sedute per la mia riabilitazione e sento l’esigenza di ringraziare per l’ottima accoglienza ricevuta, per l’affidabilità e per la grande professionalità che ho trovato. Non posso però evitare di ricordare, a voi e a me stessa, che solo un caso fortuito mi ha portato a varcare la porta del secondo piano dell’ex ospedale di Treia". Pur essendo residente da sempre in città, infatti, la donna non conosceva la realtà della rsa: "Parlando con alcuni amici – viene aggiunto in tal senso – ho capito che non ero la sola ad ignorare la presenza di una così bella opportunità di cui il territorio ha tanto bisogno". Un reparto che opera quotidianamente perseguendo l’obiettivo di fornire cure personalizzate e sempre più attente ai degenti e alle loro famiglie: "Siamo alla continua ricerca di centri specializzati, di professionisti privati, di figure di riferimento per esigenze che purtroppo nella vita prima o poi si rendono necessarie – evidenzia ancora P. F. nella sua lettera –, ma ignoriamo di avere un ottimo servizio a due passi da casa, con personale molto preparato e motivato". Da qui le ragioni della lettera, per una maggiore risonanza verso l’esterno dei servizi offerti del reparto, affinché possano essere eventualmente d’utilità ad altri, oltre, ovviamente, alla condivisione pubblica dei meritati ringraziamenti: "Da parte mia farò il possibile per far capire che all’Inrca si può trovare tutto quello di cui abbiamo bisogno – conclude la mail –, rinnovo perciò i ringraziamenti, che ho già fatto di persona, alle ragazze che mi hanno coccolato in questo periodo di convalescenza".

Gaia Gennaretti