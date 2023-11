"Grazie alla denuncia pubblica mi è stato fissato un appuntamento"

È servita a qualcosa la denuncia pubblica di "un semplice pensionato cittadino recanatese, in attesa", come lui stesso si firma, pensionato di 70 anni che nei giorni scorsi aveva reso pubblica la sua situazione di paziente in attesa da circa un anno di un intervento alla cataratta attraverso il sistema sanitario pubblico. La sua lettera aperta alle istituzioni ha fatto sì, infatti, che proprio ieri abbia finalmente ricevuto quella telefonata che tanto aspettava dall’ospedale di Recanati che gli ha fissato l’intervento agli occhi per il prossimo 7 dicembre. Ma serve una denuncia pubblica per poter avere maggiore attenzione dalla sanità pubblica e abbattere le lunghe liste di attesa? L’uomo abita a Sambucheto e, come lui stesso scrive, la sua vita "negli ultimi 6 mesi è cambiata radicalmente, non faccio più le cose più elementari, guidare l’auto, accompagnare la nipotina, fare una passeggiata, andare a fare la spesa, e tante altre cose: infatti la cataratta dell’occhio destro è scesa quasi completamente" tanto da costringerlo ad essere prigioniero in casa. Una soluzione c’era per evitare l’attesa di oltre un anno che gli aveva prospettato il servizio pubblico, quella di andare dal privato pagando 1.500 euro. Ma il pensionato preferisce attendere quei 12 mesi fidandosi della promessa che, trascorso quel tempo, sarebbe stato chiamato direttamente dall’ospedale di Recanati per fare l’intervento. Invece "trascorso un anno – racconta – non avendo avuto alcun riscontro, sono io che chiamo l’ospedale di Recanati, vista la mia situazione che peggiora di giorno in giorno, per avere ragguagli in merito. Dopo diversi tentativi, finalmente mi rispondono e mi sento dire "Siamo in ritardo, lo sa che mediamente, per fare questo tipo di intervento, ci vuole un anno e mezzo, a volte anche due". Resto senza parole, mi viene da piangere, ma poi prendo carta e penna e scrivo questa lettera di denuncia. È bastato questo clamore mediatico per aprire le porte della sala operatoria per il povero pensionato? Se così è, la cosa sarebbe preoccupante perché allora uno si domanda, come fa lo stesso pensionato: "Si cura chi ha bisogno o solo chi può permetterselo? Chiedo al presidente della regione Acquaroli, all’assessore alla sanita Saltamartini e ai vari direttori gestionali che sono tanti: tutto questo va bene così?". Antonio Tubaldi