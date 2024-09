"Grazie alla ginecologia dell’ospedale"

"Profonda gratitudine e stima nei confronti della ginecologia dell’ospedale di Civitanova". Comincia così la lettera che una coppia di futuri genitori in attesa di un bambino ha voluto recapitare all’ufficio relazioni con il pubblico della Ast di Macerata, indirizzando gli encomi verso i medici Elisabetta Garbati, Stefano Cecchi e Silvia Battistoni, elogiandone l’elevata professionalità e le doti di empatia e profonda umanità. Hanno fatto la scelta di rendere pubblici i ringraziamenti "perché – spiegano – di solito questo canale si utilizza per i reclami, cioè per far presente qualcosa che non va. In realtà, noi vorremmo manifestare la nostra profonda gratitudine e stima nei confronti del reparto di ginecologia dell’ospedale di Civitanova. Siamo molto felici di aver intrapreso questo cammino nell’ospedale di Civitanova e ringraziamo quanti si adoperano giornalmente con fatica e dedizione per far funzionare ogni cosa così perfettamente, come abbiamo avuto modo di notare in prima persona". "Gli encomi che riceviamo testimoniano le competenze professionali e umane che il personale sanitario dimostra quotidianamente verso l’utenza – sottolinea il direttore generale dell’Ast di Macerata Marco Ricci – ed è nostra volontà proseguire nel percorso avviato di efficientamento dell’organizzazione e miglioramento dei servizi erogati dalla nostra azienda sanitaria per rispondere adeguatamente alla richiesta di salute dei cittadini". Dice la sua anche l’assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini: "la sanità marchigiana è ricca di eccellenze grazie alle professionalità che la compongono. La Regione è impegnati a supportare queste professionalità".