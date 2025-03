"Grazie alla scuola, nostra figlia disabile accolta e amata"

"A scuola nostra figlia si è sempre sentita accolta e amata dai compagni e dalle maestre. Frequenta la terza elementare alla Lucatelli e oggi, nel giorno della Festa della donna, vogliamo rendere omaggio con una lettera di ringraziamento". Fotiana Dhima e Lorenzo Ziu, di origini albanesi ma residenti da 24 anni a Tolentino, sono i genitori di Gabriel, quasi diciottenne, ed Evelyne, una bambina di 10 anni con disabilità. Vogliono esprimere tutta la loro riconoscenza a chi, in questo percorso, li ha aiutati, a partire dall’associazione di volontariato Tutti per l’Emmanuel, che ha dato supporto alla famiglia fin da subito. "All’inizio non è stato facile – continuano – ma col tempo ho capito che Evelyne è una grazia. Anche per merito delle persone speciali che abbiamo incontrato nel nostro cammino. Ringraziamo la dirigente scolastica dell’istituto Lucatelli-Don Bosco Mara Amico, per la sua accoglienza, umanità e disponibilità al dialogo. Ogni volta cerca, in base alle esigenze del bambino, di trovare la maestra di sostegno più adatta per ognuno. Evelyne, fin dalla materna, è stata sempre con gli altri, mai esclusa, neanche all’ora di educazione fisica sebbene sia in carrozzina. Nostra figlia lavora tanto in classe, per questo ringraziamo anche gli altri genitori per come hanno educato i loro figli: quando Evelyne non è a scuola, le mandano messaggini e video per chiederle quanto torna. C’è una bella atmosfera. Ringraziamo l’insegnante di sostegno Franca Salvatori, per la sua professionalità e dolcezza; durante le assenze, quando Evelyne stava male o nei mesi più freddi, per non lasciarla senza attività è venuta a farle le lezioni a casa. Ringraziamo le docenti Lucia Ciciliano, Michela Ciarlantini, Daniela Pierleoni, Laura Angelozzi, la seconda insegnante di sostegno. E ancora, il maestro di ginnastica Emanuele Gambucci e il referente e funzione strumentale per l’inclusione Fabiano Pippa, l’assistente Daniela Romagnoli e la fisioterapista Federica Traversi. Tutti fanno lavorare la bambina, la stimolano. E lei sta facendo progressi importanti. Le cose funzionano e non è scontato. Infine ringraziamo nostra figlia, perché noi le diamo semplicemente amore, ma lei ci dà anche la forza".

Lucia Gentili