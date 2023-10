"Grazie all’ambasciatore che si è speso per i visti"

La comunità pakistana marchigiana, molto nutrita soprattutto nel Maceratese e all’Hotel House di Porto Recanati, ci tiene a ringraziare Andreas Ferrarese (nella foto), attuale ambasciatore italiano in Pakistan, a Islamabad, che tanto si è speso negli ultimi tempi sulla questione dei visti e del ricongiungimento familiare. "Una delle sue iniziative più lodevoli è stata l’interazione sempre attiva con noi, che viviamo qui in Italia – scrivono i componenti della comunità pakistana –. Infatti, Ferrarese si è assicurato che le tutte le nostre preoccupazioni fossero non solo ascoltate, ma affrontate. Con una mossa applaudita da molti, ha semplificato il processo dei visti familiari, frenando la corruzione e la cattiva gestione. La sua visione ha portato alla creazione di canali diretti per permettere di comunicare con l’ambasciata, senza intermediari. Ciò ha incluso l’introduzione di linee telefoniche e WhatsApp, semplificando il processo di domanda per il visto". Oltre a ciò, aggiunge la comunità pakistana, "il mandato di Ferrarese è stato caratterizzato da grandi cambiamenti, rafforzando i legami tra Italia e Pakistan su più fronti. Con l’imminente apertura del nuovo edificio dell’ambasciata, tra pochi mesi, si presenta ora un futuro ancora più promettente tra Italia-Pakistan. Un altro contributo significativo, è stata la sua intercessione con entrambi i governi per includere una quota di immigrati pakistani nella sezione immigrazione del governo italiano".