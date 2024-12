Grazie all’Anc Babbo Natale porta doni e dolci ai pazienti in ospedale

Il Babbo Natale dell’Associazione nazionale carabinieri, ha allietato la mattina della vigilia all’ospedale di Civitanova. Su iniziativa del reparto di pediatria e in particolare della dottoressa Enrica Fabbrizi, in collaborazione con l’assessore Barbara Capponi, il 24 Babbo Natale ha fatto visita ai bimbi ricoverati portando pensierini e cioccolatini. Una novità apprezzatissima che ha strappato sorrisi e sorpresa a pediatria, ostetricia, otorino, medicina, ematologia e ortopedia. Per la consegna dei regali Babbo Natale si è avvalso dei collaboratori dell’Anc di Civitanova, presieduta da Roberto Ciccola, che per l’occasione hanno abbandonato il berretto d’ordinanza per indossare la tipica cuffia natalizia, sempre pronti quando c’è da aiutare e fare del bene, in questo caso far sorridere chi dovrà trascorrere il Natale all’ospedale.

Chiara Marinelli